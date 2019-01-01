Arsenal, Wilfried Zaha'yı transfer etmekten vazgeçti
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Arsenal, transferdeki ilk hedeflerinden biri olan Wilfried Zaha'dan vazgeçti.
Sky Sports' ta yer alan habere göre Zaha için 45 milyon euro'yu gözden çıkaran Arsenal, 90 milyon euro bonservis talep eden Crystal Palace'ı indirim yapmakta ikna edemeyince masadan kalktı.
Zaha'nın aynı zamanda menajerliğini yapan kardeşi Judicael ise, "Umarım Palace, Zaha'nın çocukluğundan beri desteklediği kulüp olan Arsenal ile Avrupa'da oynamasına izin verir" açıklamasını yapmıştı.
Palace'ın yıldızı geçtiğimiz sezon oynadığı 36 maçta 10 gol 10 asistlik bir performans sergilemişti.