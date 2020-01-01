Arsenal ve Manchester United, Umtiti için karşı karşıya
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Arsenal, Barcelona'lı savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin satış listesine koyulmasının ardından harekete geçti.
Fransız futbolcuyu uzun bir süredir takip ettiği bilinen Manchester United ile birlikte Arsenal de oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.
SPORT'ta yer alan habere göre Premier Lig'in iki dev ekibi, 26 yaşındaki oyuncu için tekliflerini Barcelona'ya iletti.
Barcelona, şu an için Manchester United ile anlaşmaya yakın görünürken, Arsenal'in bu transferden vazgeçmeyeceği ve fiyatı artıracağı öne sürüldü.
Umtiti, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 16 resmi karşılaşmada forma giydi.