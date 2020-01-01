Arsenal ve Manchester United, Umtiti için karşı karşıya

Premier Lig ekipleri, Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Samuel Umtiti için yarışa girdi.

, 'lı savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin satış listesine koyulmasının ardından harekete geçti.

Fransız futbolcuyu uzun bir süredir takip ettiği bilinen ile birlikte Arsenal de oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.

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SPORT'ta yer alan habere göre Premier Lig'in iki dev ekibi, 26 yaşındaki oyuncu için tekliflerini Barcelona'ya iletti.

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Barcelona, şu an için Manchester United ile anlaşmaya yakın görünürken, Arsenal'in bu transferden vazgeçmeyeceği ve fiyatı artıracağı öne sürüldü.

Umtiti, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 16 resmi karşılaşmada forma giydi.