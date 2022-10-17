NE OLDU? Osimhen, ilk olarak Fransa'da Lille'de göze çarptı ve 2020'de İtalya'ya transfer olduğundan beri çok etkili bir performans göstererek adeta yıldızlaştı.

Serie A ekibi için 70 maçta 32 gol kaydederken bu istatistikler, onu Avrupa'nın dev takımlarının radarına aldı.

Özellikle Arsenal ve Manchester United'ın 23 yaşındaki oyuncu için yanıp tutuştuğu bilinirken Osimhen'in menajeri, transfer konusundaki görüşlerini paylaştı.

NE DEDİLER: Roberto Calenda, Radio Kiss Kiss'e oyuncusunun transfer durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Osimhen'in pek çok takımın ilgi alanına girdiği söyleniyor, ancak henüz bu konuda somut adımlar yok.

"Bunun bazı aşaması var; kim satıyor? Kim alıyor? Ben, Osimhen ve Napoli, bu konu hakkındaki kararımızı verdik.

"Transfer olması hakkında konuşan kişi bir hata yaptı. Victor'un isteği, Şampiyonlar Ligi'nde takım arkadaşlarıyla birlikte oynamaktı.

"Victor, Napoli ile lig ve Şampiyonlar Ligi'nde harika bir yıl geçirmek için bunu istedi ve şu anda bunu yapıyor.

"Napoli ile uzun bir sözleşmesi var. Transfer pazarı dinamik, ama bizim irademiz Napoli'de devam etmek ve takım için iyi işler yapmak."

DAHA BÜYÜK RESİM: Napoli, 2025 yazına kadar Osimhen ile sözleşme imzaladığı için bu konuda herhangi bir baskı hissetmiyor.

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