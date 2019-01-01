Arsenal ve Everton, Neres için Ajax'ın kapısını çaldı

Premier Lig'in devleri Arsenal ve Everton, Ajax forması giyen David Neres için Hollanda ekibiyle transfer görüşmelerine başladı.

formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken David Neres Premier Lig ekipleri sıraya girdi.

The Telegraph'ın haberine göre; ve 'nin ardından ve de 22 yaşındaki golcüyü transfer etmek için devinin kapısını çaldı.

Ajax, Brezilyalı futbolcuya 40 milyon euro'luk transfer bedeli biçti.

Devre arası transfer döneminde Neres'i kadrosuna katmak isteyen , Hollanda'dan eli boş dönmüştü.