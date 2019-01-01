Arsenal ve Everton, Neres için Ajax'ın kapısını çaldı
Yorum()
Getty Images
Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken David Neres Premier Lig ekipleri sıraya girdi.
The Telegraph'ın haberine göre; Manchester United ve Chelsea'nin ardından Everton ve Arsenal de 22 yaşındaki golcüyü transfer etmek için Hollanda devinin kapısını çaldı.
Ajax, Brezilyalı futbolcuya 40 milyon euro'luk transfer bedeli biçti.
Devre arası transfer döneminde Neres'i kadrosuna katmak isteyen Borussia Dortmund, Hollanda'dan eli boş dönmüştü.