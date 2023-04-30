Juventus’un satmaya sıcak baktığı Sırp golcüyü yeni sezonda farklı bir ligde izleyebiliriz.

Juventus’a geçtiğimiz sezon astronomik bir transfer bedeliyle transfer olan Sırp golcü Dusan Vlahovic’in takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından La Stampa yıldız ismin Arsenal ve Bayern Münih’in radarında olduğunu öne sürdü. Vlahovic’in menajerler aracılığıyla bu iki takıma önerildiği kaydedilirken, Juventus’un oyuncu için 70 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Bu sezon Serie A’da oynadığı 23 karşılaşmada sekiz golde kalan 23 yaşındaki santrfor, ligde Fiorentina ve Juventus forması giydiği geçtiğimiz sezonu 24 golle tamamlamış ve yeni jenerasyonun en önemli golcülerinden biri olmayı başarmıştı.

Juventus servet ödemişti

Juventus tarafından bonservisine 82 milyon euro ödenen Vlahovic, Fiorentina’yı bırakması nedeniyle eski takımının taraftarlarından büyük tepki görmüştü.

Robert Lewandowski takımdan ayrıldıktan sonra Liverpool’dan Sadio Mane’yi transfer eden ancak Senegalli forvetten beklediği verimi alamayan Bayern Münih’in yaz transfer döneminde büyük bir bonservis bedeliyle önemli bir golcüyü kadroya katması bekleniyor.

30 haftası geride kalan Bundesliga’da 80 gol atan Bayern, geçen sezonun 30. Haftasında 89 gol kaydetmişti.