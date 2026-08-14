Arsenal, savunmasını bu yaz takviye etmek için oluşturduğu kısa listeye İngiltere Milli Takımı'nın öne çıkan oyuncularından birini dahil etti.

Kaynakların "ESPN" ağına doğruladığına göre Arsenal, Bayer Leverkusen oyuncusu Jarell Quansah'ı kısa listesine ekledi; zira Londra ekibi yaz transfer döneminde bir savunmacı transfer etmeyi hedefliyor.

Aynı kaynaklar, iki kulüp arasında şu ana kadar herhangi bir doğrudan görüşmenin gerçekleşmediğini, ancak Kuzey Londra ekibinin bazı aracılar üzerinden bir anlaşmaya varma ihtimalini araştırdığını belirtti.

Beklentiler, Bayer Leverkusen yönetiminin Quansah'ı satma konusunda isteksiz olduğuna işaret ediyor; nitekim kulüp, İngiliz milli oyuncuyu geçtiğimiz yaz Liverpool'dan 30 milyon sterlin, yani 40,6 milyon dolar karşılığında kadrosuna katmıştı.

Arsenal'in teklif etmeye hazır olabileceği miktarın büyüklüğü şu an için belirsiz olsa da mali değerlendirmedeki farklılık bir engel teşkil edebilir. Bu, Arsenal'in Aston Villa savunmacısı Ezri Konsa'yı kadrosuna katma çabalarında karşılaştığı senaryonun aynısı.

Aston Villa, oyuncusu Konsa'nın değerini yaklaşık 60 milyon sterlin olarak belirlerken, Arsenal daha önce bu miktarın yalnızca yarısına yakın bir teklif sunmaya hazır olduklarına işaret etmişti.

ESPN ağına ulaşan kaynaklar, Arsenal'in Konsa'yı transfer etme konusundaki ilgisini artırmasının beklendiğini, ancak bir orta yol bulunup bulunamayacağının görülmesi gerektiğini bildirdi; zira Quansah'ı kadroya katma ihtimalinin araştırılması, kulübün alternatif seçeneklere yönelik fiili bir arayışı olarak değerlendiriliyor.

Belirtmek gerekir ki Quansah ve Konsa, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki, bu yaz Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde etmeyi başaran İngiltere Milli Takımı kadrosunun bir parçasıydı.

Her iki oyuncu da taktiksel esneklikleri ve hem sağ bek hem de stoper mevkilerinde oynayabilme yetenekleriyle öne çıkıyor. Quansah, Bayer Leverkusen formasıyla geçirdiği ilk sezonunda 44 maçta forma giymişti.