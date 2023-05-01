İspanyol hoca Arteta, Declan Rice'a Arsenal formasını giydirmeye kararlı görünüyor.

Mikel Arteta, Arsenal'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde West Ham United'ın yıldızı Declan Rice'ı kadrosuna katacağına düşünüyor.

Rice, son haftalarda West Ham için çok iyi bir performans gösteriyor, ancak David Moyes'un takımı hala küme düşme mücadelesi veriyor.

West Ham'ın kümede kalması, Rice'ın veda hediyesi olabilir. Çünkü The Mirror, Arteta'nın sezon biter bitmez Rice ile görüşeceğini bildiriyor.

Orta saha oyuncusunun kontratı önümüzdeki yaz bitiyor ve yeni kontrat tekliflerini reddetti.

Rice'ın Londra'da kalmak istediğine inanılıyor ve Arteta, İngiliz yıldızı transfer etmek için en kısa sürede harekete geçecek.

Arsenal'ın önümüzdeki sezon kesin olarak Şampiyonlar Ligi'nde olması sebebiyle Rice'ın Topçular'a katılmaya sıcak bakacağı bildiriliyor.

Ne söyledi?

Sezon başında İngiltere Milli Takımı'nın kampından konuşan Rice, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı yüzde yüz istiyorum.

"Bunu son iki veya üç yıldır söylüyorum. Kulübüm için sürekli olarak iyi oynuyorum, ancak hedefim Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek.

"Burada Şampiyonlar Ligi'nde ve büyük kupalar için oynayan arkadaşlarımı görüyorum. Yalnızca bir kariyeriniz var ve kariyeriniz bittiğinde kazandığınız ve oynadığınız büyük maçlara dönüp bakmak istersiniz" dedi.

Arsenal, son haftalarda şampiyonluk mücadelesinde büyük bir darbe alarak Etihad Stadyumu'nda Manchester City tarafından hezimete uğradı ve Premier Lig'deki liderliğini Guardiola'nın ekibine kaybetti.

Topçular, ikinci sıraya geriledi, ancak Arteta'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki altı yıllık hasretine önümüzdeki sezon son verecek.

Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Arsenal'ın hocası Arteta, Declan Rice'ı transfer etmek için Devler Ligi'ni koz olarak kullanacak.

West Ham United, İngiliz orta saha oyuncusu için 100 milyon Euro talep ediyor.