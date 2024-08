Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü, oyuncularına uyanık olmaları gerektiğini öğretmek için sıra dışı bir yöntem kullandı.

Arsenal'in genç ve başarılı teknik direktöri Mikel Arteta, oyuncularını motive etmek için alışılmadık taktikler kullanmasıyla tanınırken, bu yöndeki son adımı oldukça tuhaf karşılandı.

Daha önce bir takım toplantısına zeytin ağacı getiren ve "All or Nothing" belgeselinde bir takım konuşması sırasında ampul kullanan Arteta, şimdi de profesyonel el çabukluğu sanatçılarını bir mesaj iletmek için kullandı.

Yankesiciler oyuncuların saatlerini ve cüzdanlarını çaldı

The Athletic'e göre, bir takım yemeğinde Arteta, yankesicileri odaya davet etti ve onlara takım üzerinde çalışmaları talimatını verdi. Yemek sonunda, Arteta oyunculardan ceplerini boşaltmalarını istedi.

Birçoğu değerli eşyalarının eksik olduğunu fark etti; Arteta bu numarayı, oyuncularına her zaman uyanık olmaları gerektiğini öğretmek için kullandı.

Arteta, Arsenal'daki beşinci sezonuna hazırlanıyor ve takımıyla birlikte bir kez daha Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City'ye meydan okumayı hedefliyor. Geçen sezon, Pep Guardiola'nın ekibinin iki puan gerisinde ikinci sırada bitirmişlerdi.

Londra ekibi, Pazar günü Lyon ile son hazırlık maçını oynayacak ve ardından önümüzdeki hafta sonu Premier Lig açılışında Wolves ile karşılaşacak.