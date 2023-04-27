İspanyol hoca Arteta, City hezimetinin ardından yenilginin faturasını çıkarttı.

NE OLDU? Arsenal, Manchester City deplasmanında ağır bir yenilgi alarak Çarşamba günü, şampiyonluk umutlarına bir darbe daha yedi.

Arteta, maçtan sonra ev sahibinin hak ettiğini ve takımına göre galibiyeti daha fazla istediğini itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? BT Sport'a verdiği demeçte Arteta, "Daha iyi bir takıma yenildik. Bugün olağanüstüydüler ve durum buyken o seviyeye ulaşmak son derece zor ve biz o seviyeye yakın bile değildik.

"Cezalandırıldık ve daha da fazla cezalandırılabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bu ligde önümüzde 5 maç var, her şey olabilir" dedi.

VE DAHA FAZLASI: Arteta'ya, puan farkının ikiye düştüğü ve takımının şampiyonluk umutlarını sürdürmesi için sezonun kalan beş maçını kazanmaları gerekip gerekmediği soruldu.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Neye ihtiyaç duyulacağını bilmiyorum. Elbette oyuncuları ayağa kaldırdık, çünkü bu gece acı çektiler ve kabullenmesi zor bir durumdu" dedi ve şunları ekledi:

"Bir sonraki maçı kazanmak için şimdiye kadar yaptığımız her şeyi çok daha iyi yaparak futbolcularımı ayağa kaldırmalıyım. Öncelikle başlamamız gereken yer burasıdır!"

BÜYÜK RESİM: Manchester City'nin artık devam etmek ve koleksiyonlarına bir Premier Lig şampiyonluğu daha eklemek hayali daha gerçekçi görünüyor.

Pep Guardiola'nın ekibi, üst üste son yedi Premier Lig maçını kazandı ve Erling Haaland gollerine devam etti.

Norveçli oyuncu, Mohamed Salah'ın Premier Lig rekorunu Arsenal'e karşı kırdı ve bu sezon ilk kez forma giydiği Premier Lig'de 33. kez gol attı.

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SIRADA NE VAR? Arsenal'in bir sonraki Premier Lig maçı Salı günü Emirates Stadyumu'nda Chelsea'ye karşı olacak.