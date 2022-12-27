Topçular, genç yıldızı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

NE OLDU? Arsenal, Shakhtar Donetsk'in kanat oyuncusu için ilk hamlesini pazartesi günü yaptı ve bonuslar dahil yaklaşık 60 milyon Euro'luk bir teklif verdi.

Shakhtar'ın açılış teklifini reddetmesi bekleniyor, ancak Topçular, ocak ayındaki transfer döneminin başında 21 yaşındaki oyuncu için bir anlaşma yapmaya hevesli görünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Boxing Day'de Arsenal'ın West Ham'ı 3-1 yenmesinin ardından transfer hakkında soru sorulan Arteta, "Bizimle olmayan oyuncular hakkında asla konuşmadığımı biliyorsun, ama bana sorman gerektiğini de anlıyorum.

"Doğru oyuncuları bulursak takımı güçlendirmenin yollarını deneyeceğimizi söyledik ve söyleyebileceğim şey şu an için bu!" diyerek transferin olabileceğine dair ipucunu verdi.

BÜYÜK RESİM: Mudryk, sosyal medya kanallarında Arsenal'in Hammers'a karşı kazandığı galibiyeti izlediğini gösteren bir video yayınladı.

Arteta, bu konu hakkında ise şöyle yanıt verdi: "İngiltere'nin iyi yanı, Noel'de diğer ülkelerde başka maçların olmaması...

"Umarım birçok insan, bu yüzden bile olsa maçlarımızı izler. Onlara güzel bir gösteri sunmayı amaçlıyoruz ve öyle de yaptık."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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ARSENAL İÇİN SIRADA NE OLACAK? Topçular, 2022'nin son Premier Lig maçını oynamak için Yılbaşı gecesi Brighton'a gidecek.