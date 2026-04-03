Arsenal, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor

Arsenal, önümüzdeki yaz Real Madrid'den önemli bir transferle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Fichajes sitesine göre, Arsenal, Londra ekibine canlılık ve derinlik katmak için Real Madrid'in forveti Gonzalo García'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

22 yaşındaki Garcia, Arsenal tarafından önümüzdeki yaz ayrılması beklenen Gabriel Jesus'un boşluğunu dolduracak en önemli aday olarak görülüyor.

Teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın kadrosunda garanti edilen sürelerin azlığı nedeniyle, García, Arsenal'e transfer olmanın profesyonel kariyerini güçlendirmek için bir fırsat olacağını düşünüyor.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Victor Giocaris'in performansından pek memnun görünmüyor ve bu durum İngiliz ekibini yeni bir forvet arayışına itti.

Arsenal, Jesus'u 25 milyon avroya satarak Garcia transferini finanse etmeyi planlıyor.

Gonzalo Garcia'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak tahmin ediliyor, bu da transferi Gunners için uygun bir yatırım haline getiriyor.

