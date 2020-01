Arsenal, Pablo Mari'yi transfer ediyor

Bir süredir savunmaya takviye yapmak için çalışmalarda bulunan , aradığı ismi ’da buldu.

Londra ekibi, daha önce forması da giyen ve geçtiğimiz yaz Brezilya’ya transfer olan Pablo Mari’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü Flamengo ile her konuda anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrolünden geçmek için Londra’ya giderken, Arsenal forması giyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Pablo Mari’yi yakından tanıyor. İkili daha önce Manchester City’de birlikte çalışmışlardı.

Pablo Mari has just arrived at Heathrow with Edu and he tell me he is excited to be joining Arsenal.



Medical to take place this weekend. pic.twitter.com/6VY1RM3wJL