Arsenal, Pablo Mari'yi transfer ediyor

Arsenal, Flamengo forması giyen İspanyol stoper Pablo Mari’yi kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Bir süredir savunmaya takviye yapmak için çalışmalarda bulunan , aradığı ismi ’da buldu.

Londra ekibi, daha önce forması da giyen ve geçtiğimiz yaz Brezilya’ya transfer olan Pablo Mari’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü Flamengo ile her konuda anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrolünden geçmek için Londra’ya giderken, Arsenal forması giyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Pablo Mari’yi yakından tanıyor. İkili daha önce Manchester City’de birlikte çalışmışlardı.

Pablo Mari has just arrived at Heathrow with Edu and he tell me he is excited to be joining Arsenal.



Medical to take place this weekend. pic.twitter.com/6VY1RM3wJL — Charles Watts (@charles_watts) January 25, 2020

Pablo Mari, Flamengo’da sadece altı ay forma giymesine karşın, takımının River Plate’i yenerek Copa Libertadores’de şampiyonluğa ulaşmasında pay sahibi oldu.

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İspanyol futbolcu, bu süreçte Flamengo formasıyla 22 lig ve 5 Copa Libertadores maçında görev yaptı.

Kariyerine ülkesinin kulüplerinden Mallorca’da başlayan Mari, 2013 yılında Gimnastic’e transfer olmuş ve 3 yıl da bu kulüpte forma giyip Manchester City’nin yolunu tutmuştu.

Burada as takım oyuncusu olmayı başaramayan Mari, kiralık olarak , NAC ve Deportivo’da oynamıştı.