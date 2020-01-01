Transfer

Arsenal, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmaya hazırlanıyor

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Arsenal'ın uzun süredir takibinde olan Orkun için Mikel Arteta'dan da olumlu rapor geldi.

Feyenoord'un genç orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, gelecek sezon Arsenal'ın yolunu tutabilir.

Voetbal International' da yer alan habere göre, Arsenal menajeri Mikel Arteta, Orkun'u kadrosunda görmek istiyor. Feyenoord ise yaz transfer döneminde Orkun için pazarlığa oturmaya hazır.

Heerenveen'den Joey Veerman'ı kadrosuna katmak isteyen Feyenoord, bu transfer için ihtiyacını duyduğu kaynağı Orkun'u satarak karşılamayı amaçlıyor.

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    Bu sezon tüm turnuvalarda 35 kez Feyenoord formasını giyen Orkun, 3 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

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