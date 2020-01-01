Arsenal, Orkun Kökçü transferi için kolları sıvıyor

Premier Lig devi Arsenal, Feyenoord forması giyen genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçiyor.

Premier Lig ekibi , forması giyen genç yıldız Orkun Kökçü'nün transferi için harekete geçiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, U21 Milli Takımı'nda da oynayan ve Avrupa'nın en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için temsilcisine yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya karar verdi.

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Haberde, Arsenal'in 18 aydır yakından takip ettiği genç yıldızın transferini EURO 2020 öncesi tamamlamak istediği belirtilirken Feyenoord yönetiminin genç yıldız için 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklif beklediği ifade edildi.

Daha fazla takım

19 yaşındaki Orkun Kökçü'nün altyapısından yetiştiği Feyenoord ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon takımıyla çıktığı 29 resmi maçta üç gol atıp dört asist yapan genç yıldızın Türkiye'nin EURO 2020 kadrosunda yer alması bekleniyor.