Arsenal, Nicolas Pepe için Lille ile anlaştı

Arsenal'ın transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Nicolas Pepe için Lille'e 80 milyon euro önerdiği iddia edildi.

L'Equipe' te yer alan haberde 'ın Wilfried Zaha için 90 milyon euro'yu aşan bir isteğinin olması sonrası 'ın Nicolas Pepe ile ilgilenmeye başladığı ve 'in oyuncusu için istediği 80 milyon euro'yu önerdiği belirtildi.

Haberde Fransız kulübünün ise bu teklifi kabul ettiği ve Pepe'ye Arsenal ile görüşmesi için izin verdiği kaydedildi.

Fildişi Sahilleri'nde tatilde olan Pepe'nin isteği ise PSG'ye transfer olmak. Ancak PSG'den henüz bir teklif gelmediği için Lille oyuncusundan bir an önce karar vermesini istedi.

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Lille'in 2017 yazında Angers'ten 10 milyon euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Pepe, 'de oynadığı 107 lig maçında 38 gol atıp, 17 asist yaptı.