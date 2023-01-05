Mikel Arteta'nın ısrarla istediği genç oyuncu için talep edilen 100 milyon euro Kuzey Londra ekibini zorluyor.

Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal kadrosunu Shakhtar Donetsk forması giyen Mykhailo Mudryk ile güçlendirmek istese de bu transfer için yaptığı teklifini yükseltmek zorunda kalacak.

21 yaşındaki oyuncu için daha önce iki teklif yapa Londra kulübü ikinci teklifini 70 milyon sterlin olarak belirlerken, Chelsea de Mudryk için devreye girdi.

Mudryk için önce 62 milyon sterlin öneren, ardından teklifini 62 milyon sterline çıkartan Arsenal, Shakhtar'ın 100 milyon euroluk teklifini aşağıya çekebilmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Chelsea de devreye girdi

Mudryk daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Londra'ya taşınma konusunda hevesli görünürken, Mikel Arteta da takviye istediğinin sinyallerini vermişti.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Shakhtar müzakerelerin bu ay içerisinde sonuçlanmaması halinde masadan kalkacak ve oyuncuyu yaz aylarına dek kadrosunda tutacak.

Ocak ayında ilk imzayı Mudryk'a attırmak isteyen Arsenal'in büyük bir ikilemde olduğu kaydedilirken, bu transferin gerçekleşmemesi halinde rota farklı isimlere yönelecek.

Öte yandan Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin de Mudryk'u transfer etmek istemesi Arsenal'i zora sokan bir başka faktör olarak göze çarpıyor.