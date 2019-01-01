Arsenal, Mesut Özil'in yerine Kai Havertz'i düşünüyor

Arsenal, Unai Emery'nin bir türlü gözüne giremeyen Mesut Özil'in yerine Leverkusen'den Kai Havertz'i transfer etmek istiyor.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bundesliga'dan genç bir yıldız adayına gözünü dikti.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Unai Emery'nin Mesut Özil'e yeterince şans vermemesi nedeniyle Türk asıllı Alman yıldızın yerine başka birini arayan Topçular, rotayı Bundesliga'ya çevirdi.

İddiaya göre Arsenal, Leverkusen'de forma giyen 19 yaşındaki Kai Havertz'i gündemine aldı. Bu sezon Bundesliga'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, özellikle çok yönlü bir ofansif orta saha elemanı olmasından dolayı Arsenal'in ilk tercihi konumunda.

Leverkusen formasını 16 yaşında sırtına geçiren ve üç sezondur düzenli olarak as takımda şans bulan Havertz, bu sezon Bundesliga'da 21 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asist yaptı. Genç oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta attığı 3 gol ve yaptığı 3 asistle göz kamaştırdı.