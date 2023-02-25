Arsenal Menajeri Mikel Arteta, yeni transfer Fabio Vieira'nın "başını ağrıttığını" söyledi

İdil Erin Tetik
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Fabio Vieira Arsenal Lyon 2022Getty Images
Fábio VieiraMikel ArtetaPremier LigArsenal

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, genç yetenek Fabio Vieira'nın istikrarlı olarak kadroda yer alması için ne yapmaları gerektiğini açıkladı.

  • Vieira geçen yaz transfer döneminde Porto'dan geldi
  • Ancak kadroda istikrarlı olarak şans bulamıyor
  • Arteta istikrarın uzakta olmadığına inanıyor

NE OLDU? 2000 doğumlu Fabio Vieira, Arsenal'e 2022/23 sezonu başlamadan önce 35 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Porto'dan katıldı. Ancak Arteta'nın kadrosunda düzenli olarak forma şansı bulamadı. İspanyol menajer, 22 yaşındaki oyuncudan en iyi şekilde yararlanmak için ne yapmaları gerektiğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Arsenal'in Leicester City maçı öncesinde konuşan Mikel Arteta, Fabio Vieira hakkında şunları söyledi: "Başımı çok ağrıtmaya başladı çünkü onun neler yapabileceğini her gün görüyorum. Muazzam bir oyuncu. Ondan tam olarak ne istediğimizi anlıyor. Bu ligde mücadele edebilecek durumda. Daha fazla forma şansı bulmak için çok istekli. Eğer ona doğru boşluklardan topu ulaştırırsak ve savunma yeteneklerini geliştirirsek her zaman oynayabilir. Bu lig için gayet iyi."

BÜYÜK RESİM: Fabio Vieira şu ana kadar Premier Lig'de 14 maçta 283 dakika görev aldı ve 1 gol, 2 asist kaydetti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Gabriel Martinelli Fabio Vieira William Saliba Arsenal 2022-23GettyArsenal goal 2022-23 William Saliba Granit Xhaka Fabio VieiraGettyMikel Arteta 2022-23Getty

FABIO VIEIRA İÇİN SIRADA NE VAR? Arsenal, 25 Şubat'ta Leicester City karşısına çıkarken Vieira forma şansı bulmayı umacak. Ardından da 1 Mart'taki Everton maçına hazırlanacak.

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