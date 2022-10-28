NE OLDU? Arteta'nın ekibi, Avrupa Ligi'nde rakibi PSV Eindhoven'a Hollanda'da 2-0 mağlup oldular.

Joey Veerman ve Luuk de Jong'un golleri, Arsenal'in dokuz maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmeye yetti.

NE SÖYLEDİLER: Mağlubiyetin ardından Arteta gazetecilere şunları söyledi: "Uzun bir dönemin sonu ve şimdi olanları sıfırlama ve analiz etme zamanı...

"PSV, şüphesiz kazanmayı hak etti. Bugün seviyemize yakın değildik.

"Geçen hafta oyun tamamen bizimdi. Bugün çok farklıydı ve en iyi takımlara karşı böyle oynadığınızda kazanmak çok zor.

"Bugün son derece kötüydük. Son zamanlarda mükemmel olduğumuz dönemler oldu. Ancak, bugün istediğimiz kıvamı bulamadık.

"Tehdit ve saldırganlığa sahip değildik ve bu endişe verici. Bir şeyler ters gittiği anda kötüye gittik ve tepki veremedik.

"Oyunculardan en iyisini almak benim sorumluluğum. Son derece iyiler ve muhtemelen kimsenin beklemediği bir seviyede oynuyorlar.

"Şimdi onlardan en iyisini almak bana düşüyor."

BÜYÜK RESİM: Kaybetmek dışında her şey Arsenal'in gruptan ilk sırada yer almasını sağlayabilirdi.

Son maçlarında FC Zürih'e karşı bir galibiyet alarak gruptan ilk sırada çıkabilecekler.

ÜÇ FOTOĞRAFTA: