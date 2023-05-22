Arsenal, Manchester City'den intikamını Guardiola'yı şampiyon yapan oyuncuyu transfer ederek alacak

Mikel Arteta, Premier Lig'de şampiyonluğu Guardiola'ya kaptırırken Manchester City'ye son maçlarda can veren İlkay Gündoğan'ı gözüne kestirdi.

İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi bitiyor

Arsenal, Zinchenko ve Jesus da olduğu gibi İlkay Gündoğan'ı istiyor

İlkay, Haaland'ın suskunluğunda City'yi son maçlarda zirveye taşımıştı

NE OLDU? Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve takımdan ayrılması bekleniyor. Gazeteci David Ornstein'in haberine göre, Mikel Arteta'nın takımı Arsenal, İlkay Gündoğan ile yakından ilgileniyor. Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran ekip, daha önce Zinchenko ve Jesus transferlerinde olduğu gibi İlkay Gündoğan'ı da Guardiola'nın elinden almak istiyor. Ancak bunun için önce Granit Xhaka'nın takımdan ayrılması gerekecek.

BÜYÜK RESİM: İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de rekorlar kıran Erling Haaland'ın suskunluğunda iki maçta iki gol, bir asist kaydederek Manchester City'ye son düzlükte önemli bir avantaj sağladı. Pep Guardiola, İlkay Gündoğan hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bir sezon onsuz Premier Lig'i kazanamayacağımız hissine kapılmıştım. Çok zeki ve rakebetçi biri. Baskı altında problemlerin üstesinden geliyor. Kariyerimde yetiştirdiğim en iyi oyunculardan biri. Birinci sınıf."