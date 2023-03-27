Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Samet Çayır
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Arsenal leedsGetty Images
Premier LigArsenal vs Leeds UnitedArsenalLeeds United

Milli aranın ardından Premier Lig geri dönüyor. Peki Arsenal - Leeds United maçı ne zaman? GOAL Türkiye, göz atıyor.

İngiltere Premier Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde yeni haftanın programı açıklandı. Lider Arsenal, Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United'ı konuk edecek.

Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mikel Arteta'nın ekibi, Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United'ı konuk edecek. 1 Nisan Cumartesi günü Emirates Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

TarihSaatMaç
1 Nisan Cumartesi17.00Arsenal - Leeds United

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