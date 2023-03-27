İngiltere Premier Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.
Ligde yeni haftanın programı açıklandı. Lider Arsenal, Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United'ı konuk edecek.
Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Mikel Arteta'nın ekibi, Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United'ı konuk edecek. 1 Nisan Cumartesi günü Emirates Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.
|Tarih
|Saat
|Maç
|1 Nisan Cumartesi
|17.00
|Arsenal - Leeds United