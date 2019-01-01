Arsenal, Ivan Perisic için Inter'in kapısını çalıyor

Arsenal, Ivan Perisic için Inter'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.

Jose Mourinho'nun bir dönem Manchester United'a ısrarla transfer etmek istediği Ivan Perisic için bir başka İngiliz devinden teklif geldi.

Kanat bölgesi için transfer yapmayı planlayan Arsenal, Hırvat yıldız için Inter'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BBC'de yer alan habere göre Arsenal, Ivan Perisic için Inter'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Buna göre İngiliz ekibi, Perisic'i 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmayı planlıyor.

Öte yandan Inter'den ayrılma fikrine sıcak bakan Perisic, Arsenal'e gitmeye sıcak bakıyor. Inter'in tavrı transferin sonucunu belirleyecek.

Inter'deki dördüncü sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 2015 yazında Wolfsburg'dan 19 milyon euro'ya transfer edilmişti.