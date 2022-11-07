Topçular, Premier Lig'in zirvesinde bulunurken eski bir Cityli olan yıldızından inanç dolu açıklama geldi.

NE OLDU? Topçular, Chelsea'ye karşı aldıkları 1-0'lık galibiyet sayesinde pazar günü Premier Lig'in zirvesine geri döndü ve 24 saat öncesinde Fulham'ı 2-1 yenerek zirveye oturan Manchester City'nin üzerine çıktı.

Mikel Arteta'nın ekibinin, sezon boyunca City'nin hızına ayak uydurmasını bekleyen çok az kişi var, ancak yaz aylarında Etihad'dan Emirates'e transfer olan Zinchenko, kendisinin ve takım arkadaşlarının bu konudaki tutkularına bir sınır koymamaları gerektiğini söylüyor.

NELER SÖYLEDİLER: Stamford Bridge'deki galibiyetin ardından basına konuşan Ukraynalı futbolcu şunları söyledi:

"Arsenal'in zihninizde hemen ilk dört anlamına geldiğini duymaya alıştım. Bu klişeyi gerçekten öldürmek ve yok etmek istiyorum.

"Daha ileriye bakmamız gerekiyor ve bence bu takım, bu insan grubu ve taraftarlar daha fazlasını hak ediyor.

"Sıkı çalışmaya ihtiyacımız var ve sezon sonunda göreceğiz. Bana City'ye meydan okuyabilir miyiz diye soruyorsun.

"Tabii ki harika bir takımlar, ama futbolda neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Her maçta adım adım ilerlememiz gerekiyor.”

BÜYÜK RESİM: Önümüzdeki hafta sonu Arsenal'in Wolves'ta kazanacağı bir galibiyet, City'nin en az iki puan önünde ligin tepesinde oturarak Dünya Kupası molasına girecekleri anlamına geliyor.

Zinchenko, "Bunun herkes için önemli bir duygu olduğunu düşünüyorum" dedi ve ekledi:

"Ama şimdi Brighton'a [Çarşamba gecesi Carabao Kupası maçına] ve ardından Wolves'a odaklanalım.

"Ve o zaman Ligin zirvesinde olursak bu bizim için mükemmel bir durum olacak."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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BİLİYOR MUSUN? Arsenal, bu sezon şu ana kadar Premier Lig'de oynadığı yedi deplasman maçında gol yemedi.

ARSENAL İÇİN SIRADA NE VAR? Topçular, çarşamba gecesi Brighton'ı Carabao Kupası'nda konuk edecekler.