İtalyan yıldız Jorginho'nun menajeri, Fenerbahçe'ye yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden birisi olan Arsenal'ın yıldızı Jorginho'dan kötü bir haber geldi. İtalyan futbolcunun menajeri, transfer süreci hakkında net konuştu.

Jorginho'nun menajeri Joao Santos, Tuttomercato'ya yaptığı açıklamada İtalyan yıldız hakkında çok önemli ifadeler kullandı. Santos, Jorginho'nun transferine yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak."

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Arteta tercih etmiyor

İspanyol menajer Arteta'nın yeni sezon planlamasından çok fazla şans vermediği Jorginho, Premier Lig'de son oynadıkları Manchester United maçına da oyunun son anlarında dahil oldu. İtalyan oyuncu, Topçular'da yeterince forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Fenerbahçe, tam da bu noktada devreye girse de menajerinin bu açıklamasının ardından transferin rafa kalkacağı aktarılıyor.

Fenerbahçe yakın takipte

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11.3 milyon Euro'ya Chelsea'den transfer edilen Jorginho'nun transferiyle ilgili kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması beklenirken Fenerbahçe, İtalyan oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Jorginho'ya fırsat transferi olarak baktığı aktarılıyor. 2022-23 sezonunda Arsenal ile Premier Lig'de 14, Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkan Jorginho takımına 1 asistlik fayda sağladı.