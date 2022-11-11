Arsenal'ın yıldızı Gabriel Martinelli'yi Brezilya Milli Takımı'na alıp Flamengo'nun golcüsü Gabigol'ü almayan Tite'ye büyük tepki: "AVM'de dolaşan adamı aldı, bu bir utanç!"

Kupanın favorilerinden olan Sambacılar, hocalarının milli takım tercihine büyük tepki gösteriyor.

NE OLDU? Martinelli, Tite'nin Katar'a götüreceği Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer buldu.

21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Neymar, Gabriel Jesus, Antony ve Vinicius Junior'ın da yer aldığı bir hücum hattının parçası oldu.

Bu sezon 29 gol atarak Copa Libertadores zaferi yaşayan Flamengo'nun forveti Gabigol ise Brezilya Milli Takımı'nda olmayan futbolcular arasındaydı.

NE DEDİLER: Brezilyalı gazeteci Neto, Os Donos de Bola'ya verdiği demeçte Martinelli'nin çağrılması hakkında şu ifadeleri kulladı:

“Bu bir utanç, bir şaka! Utanıyorum! Dani Alves'in hikayesi yüzünden değil. Martinelli'nin hikayesi nedir ki?

"Bu bir utançtır, futbola saygısızlıktır. Bunu futbola yapmak, bulunduğun konumu hak etmediğini gösteriyor.

"Martinelli'yi çağırmak, Gabigol'ü çağırmamak saygısızlıktır. Bu bizim büyük utancımızdır. Martinelli'yi çağırmak Tite'nin, Gabigol'e karşı adil olmadığını gösteriyor ve görevi bırakması gerekiyor.

"Sezonda beş gol atan, burada AVM'de dolaşan adamı [Martinelli] aldı ve kim olduğunu kimse bilmiyor…

"Ve Libertadores şampiyonluğunun golünü atan, sezonda 29 gol atan Gabigol'ü almamak büyük bir rezalet...

"Martinelli Avrupa futbolunda ne yaptı? Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde bile değil. Bu bir felaket!”

BÜYÜK RESİM: Martinelli'nin Brezilya adına sadece üç üst düzey maçı var ve henüz ülkesi için gol atamadı, ancak kulüp düzeyinde göze çarpıyor.

Arsenal için beş gol atıp iki asist yaptı ve Topçular, 2022-23 sezonunda Premier Lig'in zirvesinde oturuyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Brezilya, 24 Kasım'da Sırbistan ile karşı karşıya geldiğinde altıncı Dünya Kupası zaferine ulaşmayı hedefleyecek.

G Grubu'ndaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Kamerun olacak.