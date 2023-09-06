Arsenal'ın yıldızı Bukayo Saka bu sezon "20 kez" izlediği golü itiraf etti

- Rice, Arsenal'daki ilk golünü attı
- Manchester United'a karşı galip geldiler
- Saka bu golü 20 kez izlediğini itiraf etti
NE OLDU? Arsenal geçtiğimiz hafta Manchester United'ı Premier Lig'de 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Rashford ve Odegaard'ın kaydettiği gollerle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fakat 90+6'da sahneye çıkan Declan Rice bu eşitliği bozdu ve Arsenal'ı 2-1 öne taşıdı. Rice düğümü açtıktan sonra Gabriel Jesus 90+11'de maçın skorunu belirledi. Bukayo Saka o ana geri dönmek istediği için Declan Rice'ın golünü defalarca izlediğini itiraf etti.
NE SÖYLENDİ? Bukayo Saka, talkSPORT'a şunları söyledi: "Declan Rice ve ailesi için inanılmaz bir andı. Muhteşem bir maçtı, o ana geri dönmek için golü 20 kez izledim"
BÜYÜK RESİM: West Ham altyapısında yetişen Declan Rice bu yaz Temmuz ayında 116 milyon euro karşılığında Arsenal'a transfer olmuştu.
BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:
Gelecek maçlar
SIRADA NE VAR? Saka ile Declan Rice, İngiltere Milli Takımı'nda yeniden bir araya gelecek ve İngiltere'nin 9 Eylül'de Ukrayna ile oynayacağı Euro 2024 elemelerinde sahne alacaklar.