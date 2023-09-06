Arsenal'ın yıldızı Bukayo Saka bu sezon "20 kez" izlediği golü itiraf etti

Arsenal'ın genç yeteneği Bukayo Saka bu sezon "en az yirmi kez izlediği" golü açıkladı.

Rice, Arsenal'daki ilk golünü attı

Manchester United'a karşı galip geldiler

Saka bu golü 20 kez izlediğini itiraf etti

NE OLDU? Arsenal geçtiğimiz hafta Manchester United'ı Premier Lig'de 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Rashford ve Odegaard'ın kaydettiği gollerle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fakat 90+6'da sahneye çıkan Declan Rice bu eşitliği bozdu ve Arsenal'ı 2-1 öne taşıdı. Rice düğümü açtıktan sonra Gabriel Jesus 90+11'de maçın skorunu belirledi. Bukayo Saka o ana geri dönmek istediği için Declan Rice'ın golünü defalarca izlediğini itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? Bukayo Saka, talkSPORT'a şunları söyledi: "Declan Rice ve ailesi için inanılmaz bir andı. Muhteşem bir maçtı, o ana geri dönmek için golü 20 kez izledim"

BÜYÜK RESİM: West Ham altyapısında yetişen Declan Rice bu yaz Temmuz ayında 116 milyon euro karşılığında Arsenal'a transfer olmuştu.

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SIRADA NE VAR? Saka ile Declan Rice, İngiltere Milli Takımı'nda yeniden bir araya gelecek ve İngiltere'nin 9 Eylül'de Ukrayna ile oynayacağı Euro 2024 elemelerinde sahne alacaklar.