Bir basın haberine göre, Arsenal, Cardiff City'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Axel Donchev'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı ve oyuncunun bu hafta içinde Londra kulübüne transfer olması bekleniyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano bugün pazar günü yaptığı açıklamada, Arsenal'a transferi öncesinde sağlık kontrollerini çoktan tamamlayan Donchev'in sözleşmesini imzalamaya hazırlandığını söyledi.

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Donchev, Ekim 2025'te EFL Trophy'de bir maça çıkarak 15 yaş ve 234 günlük yaşıyla Cardiff City tarihinde İngiliz futbolu müsabakalarında forma giyen en genç oyuncu oldu.

Orta sahada oynayan Donchev, Polonya ve Bulgaristan kökenli olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde Galler'i temsil etti.



