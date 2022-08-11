Jorge Jesus'un adı Fenerbahçe ile de anılan eski öğrencisi Pablo Mari, Serie A ekibi Monza'ya transfer oldu.

Serie A'ya bu yükselen ve ligdeki ilk sezonunda iddialı olmak isteyen Monza, kadrosunu Arsenal'in İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari ile güçlendirdi. Daha önce Ranocchia ve Marlon'u da renklerine katan Silvio Berlusconi'nin takımı, Mari'nin transferini resmen duyurdu. Flamengo'da Jorge Jesus ile birlikte çalışan Mari'nin adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Yeni sezonda büyük bir olasılıkla üçlü savunma oynayacak olan Monza'nın sağ stoperinde Marlon'un, ortada Inter'den transfer edilen Andrea Ranocchia'nın oynaması beklenirken, sol stoper ise Mari olacak. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla iki Premier Lig maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu, sezonu kiralık olarak Udinese'de tamamlamış ve 15 maçta iki gol atmıştı.

Ülkesinde Mallorca, Gimnastic Tarragona ve Girona takımlarında top koşturan Mari, Hollanda'nın Nac Breda takımının da formasını giymişti. 2019'da Jorge Jesus yönetimindeki Flamengo ile Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Libertadores'i kazanan deneyimli savunma oyuncusu bu başarısının ardından Premier Lig'in devlerinden Arsenal'e transfer olmuştu.