Bukayo Saka, Arsenal'in geçtiğimiz sezonki şampiyonluk yürüyüşündeki rolü nedeniyle PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

NE OLDU? Saka, prestijli ödülü almak için Premier Lig'in gol kralı Erling Haaland ve orta saha yıldızı Moises Caicedo'yu geride bıraktı.

Ödülünü, Manchester'daki Lowry Tiyatrosu'nda bizzat aldı. Kanat oyuncusu, Arsenal'e neredeyse yirmi yılın en iyi mücadelesini vermesi için ilham kaynağı oldu; Arsenal, Mayıs ayında Manchester City onları yakalayana kadar sezonun büyük bir bölümünde Premier Lig şampiyonluk yarışına liderlik etti.

Saka, Mikel Arteta'nın takımında 14 gol attı ve sekiz asist katkısında bulundu.

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Haaland ve Caicedo'yu Yılın Genç Oyuncusu Ödülü'nde geçmenin dışında 21 yaşındaki oyuncu, Arsenal'den takım arkadaşı Gabriel Martinelli'yi, Aston Villa'dan Jacob Ramsey'i ve Brighton'ın genç forveti Evan Ferguson'u geride bıraktı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty Images

Getty

SAKA İÇİN SIRADA NE VAR? Kanat oyuncusu, Arsenal formasıyla Pazar günü Manchester United karşısında çok önemli bir mücadelede sahne almaya hazırlanıyor.