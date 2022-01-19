Arsenal, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan Pierre-Emerick Aubameyang için teklif aldı.

İngiliz ekibine, eski kaptanı için teklif hafta başında geldi ve Gabonlu oyuncusu için gelen teklife henüz yanıt verilmedi.

Aubameyang, geçen ay disiplinsiz davranışları sebebiyle Arsenal menajeri Mikel Arteta tarafından kaptanlıktan alındı ve kadro dışı bırakıldı.

Teklif nedir?

Al Nassr'dan gelen teklif, Aubameyang’ın şimdilik kiralanması ve yaz aylarında yaklaşık 6,7 milyon euro karşılığında satın alınması şeklinde.

Arsenal, henüz teklife yanıt vermedi ve 32 yaşındaki oyuncunun, sezonunun ortasında takımdan ayrılmasına izin vermenin akıllıca olup olmadığı konusunda kararsız.

Al Nassr have made an offer to sign Pierre-Emerick Aubameyang on loan for the rest of the season, with an obligation to buy for around €7 million 💰



Arsenal are yet to respond. pic.twitter.com/AT6NSa6QXb — GOAL (@goal) January 19, 2022

İngiliz ekibi, yeni bir forvet için arayışlarını sürdürüyor ancak bu ayki transfer penceresinin bitiminden önce transfer yapamazsa Aubameyang'ın ayrılmasına sıcak bakmayacak.

Aubameyang'da son durum nedir?

Arsenal'in eski kaptanı, Afrika Uluslar Kupası’ndan erken ayrılmak zorunda kaldı ve yeniden Londra’ya döndü.

Gabonlu golcünün, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kalbinde rahatsızlık olduğu belirtilmiş ve kadrodan çıkarılmıştı.

Çarşamba günü Aubameyang’ın durumu hakkında konuşan Arteta, Aubameyang'ın şu anda gerekli sağlık taramalarından geçtiğini doğruladı.

Arsenal menajeri, “Aubameyang şu anda Londra'da ve sağlık taramasından geçiyor, çünkü Gabon Milli Takımı'ndan neden geri döndüğü konusunda net bir açıklama alamadık.

"Açıkçası, oyuncunun tıbbi olarak güvende olduğundan, iyi durumda olduğundan ve bir sorunu olup olmadığından emin olmak bizim yükümlülüğümüzde.

“Şu anda durumu hakkında net bir şey söyleyemiyorum, ancak oyuncumuzun bir sorunu varmış gibi durmuyor.

“Yine de adım adım gidip doğru muayeneleri yapacağız ve oyuncunun sağlığının mümkün olan en iyi durumda olduğundan emin olacağız. Daha sonra neler olacağını görürüz” dedi.

Arsenal kulübü, Aubameyang’ın sağlık taramalarının ardından oyuncusunun Suudi Arabistan’a transferine izin verebilir.

Ayrıca, yeni bir forvet alması da Gabonlu golcünün kalıp kalmayacağını belirleyecek bir diğer unsur olacak.

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