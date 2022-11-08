Topçular'ın efsane oyuncusundan hem eski takımını hem de Brezilyalı golcüyü üzecek açıklamalar geldi.

NE OLDU? Topçular, 2022-23 sezonuna iyi bir başlangıç ​​yaptı ve 13 maçta 11 galibiyet alarak 34 puanla Premier Lig'in zirvesine çıktı.

Yaz boyunca peşinden koştuğu Jesus, genel olarak onlara iyi bir geri dönüş sağladı, ancak Petit, şampiyonluk mücadelesini sürdürmek için kışın tekrar nakit paraya ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Brezilyalı forvet ise şu ana kadar dokuz maçlık kısır bir dönemde bulunuyor.

NE DEDİLER: Arsenal'ın eski orta saha oyuncusu Emmanuel Petit LordPing'e şunları söyledi: “Arsenal'in sezon başından beri oynama şeklinden çok memnunum.

"Chelsea'ye karşı kazanmayı hak ettiler, ama hala iki şey yüzünden Manchester City ile aralarında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum.

"Kadronun derinliği ve yedek kulübesinin kalitesini iki taraf arasında kıyaslayamazsınız.

"İkincisi, City Erling Haaland ile sözleşme imzaladı ve onu Gabriel Jesus ile karşılaştırırsanız, Jesus'u gerçekten seviyorum, ama maç kazandıramaz, Haaland kazandırır.

"Fulham'a karşı yedek kulübesinden oyuna girdiğinde büyük bir fark yarattığını görebilirsiniz ve söylemek istediğim şey de tam olarak bu...

"Arsenal'in bir sonraki transfer döneminde ne yapacağını kimse bilmiyor, ama kadroya kaliteli oyuncular eklemeleri gerekiyor."

BÜYÜK RESİM: Londra'daki rakipleri Chelsea'ye karşı 1-0'lık bir derbi galibiyeti, birçok kişi tarafından Arsenal için büyük bir aşama olarak kabul edildi.

Ancak Petit ligin sonuna doğur yetersiz kalacaklarını düşünüyor. Fransız eski oyuncu, "Benim görüşüme göre City, Premier Lig şampiyonluğunu kazanacak, Arsenal ikinci, Liverpool üçüncü bitirecek.

"Ve Newcastle'ın Tottenham, Chelsea ve Man United'ı geçerek dördüncü sıraya çıkacağını düşünüyorum" dedi.

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BİLİYOR MUSUN? Arsenal, bu sezon şu ana kadar Premier Lig'deki tüm maçlarda gol atan tek takım olmayı sürdürürken Topçular, 6 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda da zirvede bulunuyor.

ARSENAL İÇİN SIRADA NE VAR? Mikel Arteta'nın ekibi, çarşamba günü Brighton'a karşı Carabao Kupası üçüncü tur maçını oynayacak.

Ve ardından cumartesi günü Dünya Kupası'ndan önce Premier Lig'deki son maçları için Wolves'a gidecekler.