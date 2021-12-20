"FIFA iki yılda bir Dünya Kupası için yeterli çoğunluğa sahip"

FIFA'nın iki yılda bir Dünya Kupası uygulamasını hayata geçirmek için yeterli oy çokluğuna sahip olunduğu iddia ediliyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce yaptığı açıklamalarda Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi için çalışma yaptıklarını belirtmişti.

Birçok futbol insanı bu fikre olumlu yaklaşmazken Infantino, "turnuvaların prestijinin sıklığına değil kalitesine göre belirlendiğini" söyleyerek Dünya Kupası'nın daha sık düzenlenmesinin değerini artıracağını vurguladı.

İki yılda bir Dünya Kupası için yeterli oy çokluğu var mı?

AS'ın haberine göre; FIFA kendisine bağlı olan 211 federasyonuna "iki yılda bir Dünya Kupası" planını sundu.

Önümüzdeki Mart ayında düzenlenecek Genel Kurul'da bu plan için oylamaya gidilecek.

"İki yılda bir Dünya Kupası" planı ilk tahminlere göre 165 ülkenin desteğini alıyor ve onay görülmesi için yeterli çoğunluğa sahip.

Ancak en güçlü iki konfederasyon UEFA ve CONMEBOL bu fikrin tam karşısında yer alıyorlar. Aleksander Ceferin ve Alejandro Dominguez liderliğindeki iki konfederasyon, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bu konuda fikir ayrılığına düşüyor.

İki yılda bir Dünya Kupası düzenlemesi nasıl olacak?

Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesini öneren FIFA takım sayısının 2026'dan itibaren 48'e çıkarılacağını açıkladı. Eleme maçları ise yılda iki kez Ekim ve Mart aylarında düzenlenecek.

FIFA'nın tüm ulusal federasyonlara yaptığı sunum ise şu şekilde:

- İki yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, FIFA'ya 4.4 milyar dolarlık gelir artışı sağlayacak.

- Basın, TV hakları, sponsorluklar ve biletlerde 7 milyon dolar'dan 11.4 milyon dolar'a kadar artış yaşanacak.

- Dört yıllık ilk devrede 3.5 milyon dolarlık fon, futbolun gelişimine yönelik projelere aktarılacak.

- Gelirlerini dünya çapında dağıtan tek yönetim organı olan FIFA'nın fonlarındaki artış az ve çok gelişmiş ülkeler arasındaki gelir adaletsizliğini azaltmada yardımcı olacak.

- Her iki yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesi, 16 yıllık bir döngüde, küresel GSYH'da 80 milyar dolarlık artış ve dünya çapında yaklaşık bir milyon kişiye iş anlamına gelecek.

- 6 milyon dolar'dan 9 milyon dolar'a çıkarılacak olan FIFA Forward Programının mevcut yatırımına ek olarak her federasyon, her dört yıllık döngüde ortalama olarak 16 milyon dolar alabilir.