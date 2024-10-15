Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger çalıştığı en iyi üç oyuncuyu açıkladı

Teknik direktörlük kariyerini Arsenal'de sonlandıran Fransız futbol adamı kariyeri boyunca çalıştığı en iyi üç futbolcuyu açıkladı.

Eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger, kariyeri boyunca Premier Lig’in gördüğü en iyi oyunculardan bazılarını yönetme fırsatı buldu, ancak Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Tony Adams'ı çalıştırdığı en iyi üç oyuncu olarak seçti.

74 yaşındaki Wenger, şu anda FIFA'nın gelişim direktörü olarak görev yapıyor. Kuzey Londra kulübünün başında geçirdiği 1234 maçlık teknik direktörlük kariyerinde birçok ödül kazandı ve Arsenal tarihinin en başarılı dönemine damga vurdu. Wenger, yedi FA Cup ve yedi Community Shield kazandı.

Wenger, 2003/04 sezonunda namağlup şampiyon unvanı alan ve henüz tekrarlanamayan 'Yenilmezler' takımını yöneterek tarihe geçti. Ancak Cesc Fabregas ve Mesut Özil gibi oyuncuları en iyi oyuncuları arasında saymadı.

Wenger en iyi oyuncuları olarak Adams, Henry ve Bergkamp'ı seçti

Fransız teknik adam, 2016 yılında Arsenal’in Chelsea ile oynayacağı Londra derbisi öncesinde düzenlenen bir Facebook Live etkinliğinde en iyi oyuncuları arasında Henry, Bergkamp ve "Bay Arsenal" lakaplı Tony Adams'ı seçti. Metro'nun haberine göre Wenger, şu açıklamayı yaptı:

“Tony Adams ve Thierry Henry'yi karşılaştırmak imkansız. Henry ve Bergkamp kesinlikle en gösterişli ve yaratıcı oyunculardı çünkü genellikle hücumdaki kaliteyi daha fazla öne çıkarırsınız.”

Her üç oyuncu da Arsenal tarihinin en büyük oyuncuları olarak kabul edilirken, her biri kulübün taraftarlarının gönlünde taht kurtdu.

Henry, Bergkamp, Adams - Arsenal Kariyerleri

İstatistik Henry Bergkamp Adams Maç 377 422 630 Gol 228 120 46 Asist 98 112 11 Sarı/Kırmızı Kartlar 46/1 47/4 53/5 Kazanılan Kupalar 2x Premier Lig; 3x FA Cup; 2x Community Shield 3x Premier Lig; 4x FA Cup; 3x Community Shield 4x Premier Lig; 3x FA Cup; 2x Lig Kupası; 2x Community Shield

Wenger'in 2011'deki Messi yorumu gündem oldu

Sadece İngiltere futbolunun en iyi teknik direktörlerinden biri olarak değil, aynı zamanda yetenek keşfetme konusunda da müthiş bir gözü olan Wenger, 2011 yılında Lionel Messi hakkında yaptığı tahminle de bunu kanıtladı.

Barcelona'nın 2011/12 sezonunda Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi yarı finalini kazanmasından sadece bir gün sonra Arsenal'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Wenger, "Lionel Messi, dünyanın gördüğü en büyük futbolcu olabilir" demişti.

O zamanlar 23 yaşında olan Messi, en sert savunmaları bile rahatlıkla geçiyordu.