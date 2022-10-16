NE OLDU? Bu sezonun en formda kanat oyuncularından birisi olan Bukayo Saka'nın tek golü, Topçular'ın Leeds United deplasmanında zafer kazanması için yeterliydi.

Mikel Arteta'nın ekibi, Patrick Bamford'un penaltı kaçırması da dahil olmak üzere bir dizi korkulu andan kurtularak sezonun dokuzuncu galibiyetini kaydetti.

Ve Premier Lig tablosunun zirvesine geri dönerek Arsenal, 136 yıllık tarihinde bir ilke imza attı.

Bu durum, 2021-22 sezonunda hayal kırıklığı yaratan beşincilikten sonra ne kadar yol kat ettiklerini gösteriyor.

BÜYÜK RESİM: Bu sonuç, Arsenal'in 2022/23 sezonuna iyi bir başlangıç yaptığı anlamına geliyor.

Mikel Arteta, 2003-04'ten bu yana, Topçular'ın ilk şampiyonluğunu elde etmesini amaçlıyor.

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