Arsenal'ın 136 yıllık tarihinde bir ilk: Mikel Arteta tarih yazıyor

Ethem Sündük|
Bukayo Saka Arsenal 2022-23Getty Images
ArsenalPremier LigLeeds United vs ArsenalLeeds United

İspanyol menajer, takımının şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemesi için her şeyi yapıyor.

    NE OLDU? Bu sezonun en formda kanat oyuncularından birisi olan Bukayo Saka'nın tek golü, Topçular'ın Leeds United deplasmanında zafer kazanması için yeterliydi.

    Mikel Arteta'nın ekibi, Patrick Bamford'un penaltı kaçırması da dahil olmak üzere bir dizi korkulu andan kurtularak sezonun dokuzuncu galibiyetini kaydetti.

    Ve Premier Lig tablosunun zirvesine geri dönerek Arsenal, 136 yıllık tarihinde bir ilke imza attı.

    Bu durum, 2021-22 sezonunda hayal kırıklığı yaratan beşincilikten sonra ne kadar yol kat ettiklerini gösteriyor.

    BÜYÜK RESİM: Bu sonuç, Arsenal'in 2022/23 sezonuna iyi bir başlangıç yaptığı anlamına geliyor.

    Mikel Arteta, 2003-04'ten bu yana, Topçular'ın ilk şampiyonluğunu elde etmesini amaçlıyor.

    ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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ARSENAL İÇİN SIRADA NE VAR? Arsenal, 23 Ekim'de Southampton'da deplasmanda şampiyonluk mücadelesine devam edecek.

Ancak öncelikle, perşembe günü PSV ile Avrupa Ligi grup aşamasındaki mücadeleyi düşünmeleri gerekiyor.

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