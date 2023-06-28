Arsenal'ın 135 milyon Dolar önerdiği yıldız için Manchester City devrede: Premier Lig rekoru kırılıyor!

Premier Lig'in dev ekipleri Arsenal ve Manchester City arasında, rekor bir transfer yarışı başladı.

NE OLDU? Arsenal ve Manchester City, West Ham'ın yıldızı Declan Rice için bir teklif savaşının ortasında bulunuyor.

West Ham, yıldız oyuncusu için gelen 75 milyon sterlinlik (95 milyon dolar) ve 90 milyon sterlinlik (114 milyon dolar) teklifleri reddederken elini güçlü tutmaya devam ediyor.

Ve The Athletic, Topçular'ın şimdi West Ham'ın kapısını 135 milyon Dolar'la çalacağını açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Eğer bu transfer hamlesi gerçekleşirse, 24 yaşındaki oyuncunun transferi bir İngiliz oyuncu için Premier Lig'de ödenen en fazla ücret olacak ve rekor kırılacak.

Öte yandan City de David Moyes'un ekibinin kapısını farklı bir teklifle çalarsa Premier Lig transfer rekoru daha da gelişebilir.

VE DAHA FAZLASI: Rice'ın West Ham'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor, ancak Hammers'ın bir yıllık uzatma seçeneği de var.

Doğu Londra takımında 245 kez forma giyen orta saha oyuncusu; West Ham Başkanı David Sullivan'a göre, kulüp için son maçını oynadı.

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SIRADA NE VAR? Arsenal, West Ham'ın Rice için üçüncü teklifini kabul edip etmediğini beklemek zorunda kalacak, ancak City, daha iyi bir teklifle yaparsa bu transfer yarışı çok farklı bir noktaya ulaşabilir.