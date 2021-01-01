Premier Lig

Arsenal, Hertha Berlin'den Omar Rekik'i transfer etti

Goal
sertac.kucukelci@goal.com
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OMAR REKIK FC ARSENAL
Arsenal
Arsenal, Hertha Berlin'den 19 yaşındaki Omar Rekik'i kadrosuna kattı. Londra ekibi bu transfer için 600 bin euro ödeyecek.

Arsenal, Hertha Berlin'in genç stoperi Omar Rekik'i transfer etti.

İngiliz kulübü Tunuslu futbolcu için Alman ekibine yalnızca 600 bin euro bonservis ödeyecek. 

Omar Rekik kimdir?

Sevilla forması giyen Karim Rekik'in kardeşi olan Omar Rekik futbola Feyenoord altyapısında başladı. 2012'de abisi gibi Manchester City akademisine katılan Omar Rekik, daha sonra PSV ve Marsilya'nın altyapılarında da oynadı.

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    2017'de Hertha Berlin'in genç takımına transfer olan Rekik, bu süre zarfında Alman ekibinin A takım formasını hiç giymedi.

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