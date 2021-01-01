Arsenal, Hertha Berlin'den Omar Rekik'i transfer etti

Arsenal, Hertha Berlin'den 19 yaşındaki Omar Rekik'i kadrosuna kattı. Londra ekibi bu transfer için 600 bin euro ödeyecek.

, 'in genç stoperi Omar Rekik'i transfer etti.

İngiliz kulübü Tunuslu futbolcu için Alman ekibine yalnızca 600 bin euro bonservis ödeyecek.

Omar Rekik kimdir?

forması giyen Karim Rekik'in kardeşi olan Omar Rekik futbola altyapısında başladı. 2012'de abisi gibi akademisine katılan Omar Rekik, daha sonra ve 'nın altyapılarında da oynadı.

Daha fazla takım

2017'de Hertha Berlin'in genç takımına transfer olan Rekik, bu süre zarfında Alman ekibinin A takım formasını hiç giymedi.