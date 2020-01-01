Arsenal, Gabriel Magalhaes transferini açıkladı

Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yaşındaki Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezona Community Shield'ı kazanarak başlayan , 'den ayrılan Willian'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattıktan sonra ikinci transferini de yaptı.

İngiliz ekip, 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Magalhaes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haberin devamı aşağıda

Arsenal, bu transfer için 'e 26 milyon euro ödeyecek.

Daha fazla takım

Kulüp direktörlerinden Edu "Gabriel'i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok çalışkan ve birçok kulüp tarafından istenen bir oyuncu. Lille ile anlaşıp bu transferi bitirdiğimiz için çok gurur duyuyoruz. Gabriel, Mikel Arteta'nın eğitimi ve yönetimi sayesinde sahip olduğu yüksek kaliteyi daha üst seviyelere çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.