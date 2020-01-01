Arsenal, Gabriel Magalhaes transferini açıkladı
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Getty/Goal
Sezona Community Shield'ı kazanarak başlayan Arsenal, Chelsea'den ayrılan Willian'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattıktan sonra ikinci transferini de yaptı.
İngiliz ekip, 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Magalhaes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Arsenal, bu transfer için Lille'e 26 milyon euro ödeyecek.
Kulüp direktörlerinden Edu "Gabriel'i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok çalışkan ve birçok kulüp tarafından istenen bir oyuncu. Lille ile anlaşıp bu transferi bitirdiğimiz için çok gurur duyuyoruz. Gabriel, Mikel Arteta'nın eğitimi ve yönetimi sayesinde sahip olduğu yüksek kaliteyi daha üst seviyelere çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.