Premier Lig'in dev takımlarından Arsenal'ın efsane oyuncularından olan Theo Walcott, Süper Lig'in yeni ekibinin yolunu tutuyor.

Southampton altyapısından yetişip 2006 yılında Arsenal'a 10.5 milyon Euro'ya transfer olan Theo Walcott, kendi döneminin en yetenekli futbolcularından birisi olarak gösteriliyordu.

Futbola başladıktan sonra kariyerinin ilk yıllarında kendisinden beklenileni ortaya koyamayan İngiliz oyuncu, tam 12 yıl boyunca Arsenal formasını giymeyi başardı.

Ne yaptı?

Arsenal'daki son dönemde çeşitli sakatlıklar yaşayan Walcott, 2018 yılında Everton'a transfer oldu. Maviler'de 1.5 yıl geçirdikten sonra altyapısından yetiştiği Southampton'ın yolunu tuttu.

Bu sezonki performansı

Theo Walcott, bu sezon çıktığı 25 maçta 5 gol, 3 asistle oynarken takımının küme düşmesine engel olamadı. 10 yıl sonra Premier Lig'den düşen Southampton ile sözleşmesi sona eren Theo Walcott serbest oyuncu konumunda bulunuyor.

Süper Lig'in yeni ekibine

İngiliz oyuncu için birçok takım devreye girerken Süper Lig'e yükselen Pendikspor'da Walcott'u isteyen takımların arasında bulunuyor.

BeIN Sport, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un 34 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüştüğünü duyurdu. TFF 1. Lig'i 3. sırada tamamlayan ve Play-Off'larda direkt finale yükselen Pendik, Bodrumspor'u yenerek Süper Lig'in yolunu tutmuştu.