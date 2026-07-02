Arsenal efsanesi: Fransa’yı durdurabilecek tek takım

Arsenal efsanesi İngiliz Ian Wright, Fransa’nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna giden yolunda onu durdurabilecek tek bir milli takım olduğunu düşünüyor.

Fransa milli takımı, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Bradley Barcola dörtlüsü sayesinde, Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana özellikle hücumda muhteşem bir performans sergiliyor.

Fransız milli takımı, grup aşamasında Senegal’i (3-1), Irak’ı (3-0) ve Norveç’i (4-1) yenerek 9 puan topladı, ardından 32’li turda İsveç’i (3-0) mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Fransa Milli Takımı şimdi, penaltı atışlarında Almanya’yı eleyen Paraguay ile önümüzdeki Pazar günü sabahın erken saatlerinde oynanacak çeyrek final maçına hazırlanıyor.

Wright, Arjantin milli takımının Fransa için en büyük tehdit olduğunu belirterek, “Fransa’yı yenmek için, mücadeleci yapıları nedeniyle Arjantin gibi bir takım gerekecek” dedi.

Fransa, 2022 Katar Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşılaşmış ve Lionel Messi'nin takım arkadaşları penaltı atışlarını kazanarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Ancak İngiliz “Metro” gazetesine göre Wright, bencilliğin Fransa’nın kampanyasını engelleyeceğine dair herhangi bir kanıt görmüyor; aksine, teknik direktör Didier Deschamps’ın kadrosundaki yıldızlar arasında sadece “uyum” ve “bağlılık” olduğunu düşünüyor.

Right, “Birlik içinde görünüyorlar çünkü şunu görebilirsiniz ki, eğer bir (iç çöküş) olsaydı, bunun sorumluları Mbappé ve Dembélé olurdu, ancak ikisi de son derece uyumlu görünüyorlar” diye ekledi.

Ve şöyle devam etti: “Olisé de öyle, biliyorsunuz, sanki antrenörün ona açıkça ‘Ne zaman topu isterse, ona verin’ dediği bir oyuncu gibi görünüyor.”

Eski Arsenal forveti sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncuları duydunuz mu? Sanırım Chouameni, teknik direktörden ve onun yaşadıklarından bahsediyordu; bunun onun son turnuvası olduğunu bildiklerini ve bunu onun için yaptıklarından emin olmak istediklerini söyledi.”