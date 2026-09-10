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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Çeviri:

Arsenal dünyanın en iyi takımı mı? De Bruyne yanıtlıyor

SSC Napoli - Arsenal
SSC Napoli
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
K. De Bruyne
İtalya
İngiltere
Belçika

Belçikalı yıldız, Napoli-Arsenal maçı hakkındaki görüşünü açıklıyor

Napoli'nin yıldızı Belçikalı Kevin De Bruyne, Mikel Arteta'nın ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde güney takımını mağlup etmesinin ardından Arsenal'i övdü ve takımı "dünyanın en iyi takımı" olarak nitelendirdi.

Arsenal, çarşamba akşamı İtalya'da oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında yine muhteşem bir performans sergiledi ve kaptan Martin Ödegaard'ın golüyle 1-0 galip geldi.

Arsenal geçen sezon 2004'ten bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış, ayrıca Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş, ancak Paris Saint-Germain'e penaltı atışları sonucunda mağlup olmuştu.

Napoli galibiyetiyle sezona kusursuz başlangıcını beş maça çıkaran Arteta'nın ekibi, bu sezon da her iki cephede birden mücadele etmeye hazır görünüyor.

Maçta olumlu bir sonuç alamamanın hayal kırıklığına rağmen De Bruyne, Arsenal'in kalitesi göz önüne alındığında Napoli'nin Avrupa'daki açılış maçında "iyi bir performans sergilediğini" hissetti.

CBS Sports muhabiri maçtan sonra De Bruyne'ye şöyle dedi: "Maçtan konuşalım. Bana göre Napoli gerçekten iyi bir maç çıkardı, ancak rakibiniz şu anda belki de dünyanın en iyi takımı, değil mi?"

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre Manchester City efsanesi De Bruyne şöyle yanıt verdi: "Katılıyorum, onlar İngiltere şampiyonu ve son Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışlarında kaybettiler, dolayısıyla ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence aslında iyi bir performans sergiledik, oynamaya çalıştığımızda fırsatlar yarattığımız bazı anlar oldu, tabii bazı zamanlarda geride kalmak zorundaydık, ikinci yarıda ise onlara çok fazla fırsat verdik, oldukça geriye çekilmiştik."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ama sonrasında yine bazı iyi anlarımız oldu ve bu, ilk birkaç maçta gördüklerime kıyasla benim için bir gelişme. Daha iyi oynamaya başladık ve bu güzel bir şey."

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