Arsenal, dev bir teklifle Paris Saint-Germain’i sınamaya hazırlanıyor

Arsenal, hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla yaz transfer döneminde güçlü hamleler yapmaya hazırlanıyor. Kulüp, gelecek sezonun başlamasından önce yeni bir sol kanat oyuncusu transfer etmek için Paris Saint-Germain’in kanat oyuncusu Bradley Barkola’yı hedef listesinin en başına koydu.

"CaughtOffside" sitesinin, futbolcu menajerleri piyasasındaki bilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Londra kulübü, birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisini çeken Fransız milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yaklaşık 80 milyon avroluk bir teklif sunmayı değerlendiriyor.

Parkola, şu anda Premier Lig kulüplerinin takip ettiği en önemli isimlerden biri olarak görülüyor; özellikle de Fransız kulübü Paris Saint-Germain’in, Parkola’nın mali taleplerine uygun bir teklif alması halinde onun ayrılabileceğine dair işaretler olması nedeniyle.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, forvet hattına daha fazla hız, esneklik ve etkinlik katma çabası kapsamında, Parkola'nın transferinin takıma büyük bir hücum gücü kazandırabileceğini düşünüyor.

"Topçular"ın hücum hattında seçkin bir oyuncu kadrosuna sahip olmasına rağmen, kulüp hâlâ Gabriel Martinelli ile rekabet edebilecek, Bukayo Saka'nın yükünü hafifletebilecek ve önemli maçlarda farklı çözümler sunabilecek bir kanat oyuncusu arıyor.

Parkola, tüm bu gereksinimleri karşılıyor gibi görünüyor; zira genç yaşına rağmen birikmiş deneyiminin yanı sıra olağanüstü teknik ve fiziksel yeteneklere sahip. 23 yaşındaki Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi ve son yıllarda Fransa Ligue 1'in en öne çıkan hücum yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı.

"Transfermarkt" sitesine göre Parkola'nın piyasa değeri yaklaşık 70 milyon avro olup, Paris Saint-Germain ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor; bu da Fransız kulübüne güçlü bir müzakere pozisyonu sağlıyor.

Ayrıca, 2025-2026 sezonundaki istatistikleri, Parisli takımın kadrosunda her zaman ilk 11'de yer almamasına rağmen, Fransa Ligi'nde 11 gol atıp bir gol pası vererek sahada ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Haberlere göre, oyuncunun takımdaki rolünden duyduğu hayal kırıklığı, geleceğini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Parkola, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain’in ilk on birinde yer almadığını görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve bu durum, kulübün spor projesindeki konumuna dair soru işaretleri yarattı.

Menajeri, Paris Saint-Germain yönetimi ile sözleşmesinin uzatılması olasılığını görüşmeye devam ederken, oyuncunun büyük maçlarda sınırlı süre almasına duyduğu hoşnutsuzluk devam ediyor; bu durum, yurt dışından gelecek tekliflerin önünü açabilir.

Aynı kaynaklara göre, Arsenal yaklaşık 80 milyon euro tutarında bir teklif hazırlarken, Paris Saint-Germain’in oyuncuyu 100 milyon eurodan daha az bir fiyata satmayı düşünmeyeceği düşünülüyor; bu da önümüzdeki haftalarda müzakereleri karmaşık hale getirebilir.

Parkola’ya olan ilgi sadece Arsenal ile sınırlı değil; aralarında Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern Münih ve Barcelona’nın da bulunduğu birçok büyük Avrupa kulübü, oyuncunun durumundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu durum, Paris Saint-Germain’in müzakere kapısını açmaya karar vermesi halinde, oyuncuyu kadrosuna katmak için şiddetli bir rekabet yaşanacağına işaret ediyor.

Transferin zorluğuna rağmen, Arsenal’in ilgisi son derece ciddi görünüyor. Kulüp, Parkola’yı sadece kadroyu tamamlayıcı bir oyuncu olarak değil, anında etki yaratabilecek, uzun vadede büyük potansiyele sahip ve Avrupa’nın en üst seviyelerinde rekabet edebilecek deneyime sahip bir oyuncu olarak görüyor.

Önümüzdeki dönemde merak edilen soru şu: Paris Saint-Germain, Fransız yıldızı için gelen teklifleri dinlemeye razı olacak mı, yoksa onu elinde tutarak yaz transfer döneminin en önemli transferlerinden birinin önünü kesecek mi?