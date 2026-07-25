Arsenal dev bir sansasyonun hayalini kuruyor ve gözünü Vinícius Júnior’a dikti

Gazeteci David Ornstein’in The Athletic’te yer alan haberine göre Arsenal, Vinícius Júnior ile ilgileniyor. Brezilyalı oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusu, ileri hattını daha da güçlendirmek isteyen Arsenal’ın listesinin üst sıralarında yer alıyor. Ornstein’e göre ilgi henüz erken aşamada ve iki kulüp arasında şu ana kadar herhangi bir görüşme yapılmadı. Ancak Arsenal içinde Vinícius’un olası transferinin geniş destek gördüğü belirtiliyor.

Çok şey Brezilyalı oyuncunun sözleşme durumuna bağlı. Vinícius’un 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunsa da yeni kontrat görüşmelerinde şu ana kadar bir ilerleme sağlanamadı. Bu durum değişmezse Real Madrid, kanat oyuncusunun bir yıl sonra bedelsiz ayrılmasını önlemek için satış ihtimalini ciddi şekilde değerlendirmek zorunda kalabilir.

Real Madrid, Vinícius’un ayrılmasını tercih etmiyor. Brezilyalı oyuncu, sahadaki değerinin yanı sıra kulüpte daha uzun süre kalması halinde ciddi bir sadakat bonusuna da hak kazanacak. Bu nedenle İspanyol devi, sözleşme uzatması konusunda yine de anlaşmaya varmayı umuyor.

Vinícius bireysel anlamda yine mükemmel bir sezon geçirdi. Dünya Kupası’nda Brezilya’nın oynadığı beş maçın tamamında forma giydi ve dört gol attı. Sonunda Carlo Ancelotti’nin ekibi, Norveç’e mağlup olarak son 16 turunda elendi.

Real Madrid’de de etkisini gösterdi. Geçen sezon tüm kulvarlarda 22 gol kaydetti. Ancak sportif başarı, üst üste ikinci yıl da tüm büyük kupaları kaçıran ve La Liga’yı FC Barcelona’nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada bitiren Eflatun-Beyazlılar için gelmedi.

Vinícius, 2018’de Flamengo’dan Real Madrid’e transfer oldu ve o tarihten bu yana kulübün mutlak yıldızlarından biri haline geldi. Brezilyalı oyuncu şu ana kadar 375 resmi maçta 128 gol atıp 100 asist yaptı.