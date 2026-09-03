Arsenal ve Al-Hilal, Gabriel Martinelli'nin transferini tamamladı. Brezilyalı oyuncu 70 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'a giderken Arsenal'in en yüksek bonservisle sattığı oyuncu rekorunu da kırdı.

Martinelli (25), 2019'da Brezilya ekibi Ituano'dan genç bir yetenek olarak transfer edilmişti ve Arsenal formasıyla toplam 278 maça çıktı. Sol kanat oyuncusu bu süreçte 62 gol ve 36 asist üretti.

Premier League şampiyonluğuyla tamamlanan geçen sezonda, Martinelli'nin yerinin hiç de garanti olmadığı netleşti. Hücum oyuncusu ligde yalnızca on bir maça ilk 11'de başladı ve Christos Tzolis'in bu yaz takıma katılmasının ardından süre bulma ihtimali daha da azaldı.

Arsenal, oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyordu ancak yalnızca yüksek bir bedel karşılığında. The Gunners, 70 milyon euroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay karşılığında Martinelli'nin 2030 ortasına kadar sözleşme imzaladığı Al-Hilal ile anlaşmaya vardı.

Böylece Arsenal'in oyuncu satış rekoru da paramparça oldu. Bu rekor, perşembe gününe kadar 2017'de 38 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain'e aitti.

Al-Hilal, Ollie Watkins (58 milyon, Aston Villa) ve Crysencio Summerville'in (64 milyon, West Ham United) ardından hücum hattına iki önemli takviye daha yapmıştı. Summerville de Martinelli gibi bir sol kanat, ancak Dünya Kupası'nda da gösterdiği gibi sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Al-Hilal bugüne kadar oyuncu satışlarından yaklaşık 21 milyon euro gelir elde etti. Ajax, Marcos Leonardo'nun gelişiyle bu 21 milyonun 20 milyonundan sorumlu. Kalan bölüm ise 935 bin euro karşılığında Al-Qadsiah'a giden Mohammed Al-Qahtani'den kazanıldı.