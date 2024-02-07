Arsenal, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve dahası: Semih Kılıçsoy, 7 Avrupa devini peşine taktı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yeteneği Semih Kılıçsoy, bu sezon ortaya koyduğu performansla yedi Avrupa devini peşine taktı.

Semih bu sezon toplam 11 gol, 2 asiste imza attı

Henüz 18 yaşında dikkatleri üzerine çekti

Arsenal, Dortmund ve Atletico onu izlemek için geldi

NE OLDU? Beşiktaş altyapısında yetişen Semih Kılıçsoy bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 19 maçta 8 gol, 2 asiste imza attı. 18 yaşındaki oyuncunun performansı Avrupa devlerinin de ilgisini çekti.

BÜYÜK RESİM: Skorer'in haberine göre, Borussia Dortmund, Frankfurt, Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid ve Juventus, Semih Kılıçsoy'u izlemek için scout ekibi görevlendirdi. Özellikle Borussia Dortmund'un Semih'in gelişimini sezon başından bu yana takip ettiği söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Bu sezon hem Beşiktaş ile hem de U-19 milli takımıyla 22 maça çıkan Semih, toplamda 11 gol, 2 asist kaydetti. Semih, EURO 2024'te A Milli Takım ile boy göstermek istiyor.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 8 Şubat'ta Antalyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynayacak. Ardından 12 Şubat'ta Kayserispor ile karşı karşıya gelecekler.