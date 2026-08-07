Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, bu yaz transfer döneminde en önemli hücum hedeflerinden biri için güçlü bir rekabetle karşı karşıya kaldı; zira İngiliz kulübü Arsenal, Everton'un kanat oyuncusu Senegalli Iliman Ndiaye ile anlaşmak için görüşmelere dahil oldu.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'ın belirttiğine göre Arsenal, transfer sezonu kapanmadan önce birtakım hücum seçeneklerini değerlendirirken Ndiaye'nin durumuyla ilgili bir sorgulama yaptı.

Senegalli milli oyuncu Arsenal yetkililerinin beğenisini kazanmış durumda; öte yandan adı, teknik ekibin isteği doğrultusunda hücum kanadı mevkisini güçlendirmeye çalışan Al Hilal'e transfer olmakla güçlü şekilde ilişkilendirildi.

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Al Hilal'in Ndiaye'ye ilgisi, oyuncunun Everton'un sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından geldi; bu durum önümüzdeki dönemde ayrılığının önünü açtı ve birden fazla kulüp oyuncunun hizmetlerini almak için yarışa girdi.

Ndiaye'nin değeri yaklaşık 75 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor; bu rakam, özellikle Arsenal ile Al Hilal transferi bitirmek için doğrudan rekabete girerse, transferi bu dönemin en dikkat çekici mali hamlelerinden biri hâline getirebilir.

Al Hilal'in işini zorlaştıran bir diğer nokta ise Ndiaye'nin daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefini açıklamış olması; bu da Arsenal'e görüşmelerde sportif bir avantaj sağlayabilir ve Suudi kulübünü oyuncuyu proje ve mali teklif konusunda ikna etme noktasında yeni bir sınavla karşı karşıya bırakır.