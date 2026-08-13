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Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty

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Arsenal, Arteta'nın bir numaralı hedefi için müzakere masasına geri dönüyor

Transfers
E. Konsa
Aston Villa
M. Arteta
Arsenal
Premier Lig
İngiltere
İspanya

Arsenal savunmasını güçlendirmenin yollarını arıyor

Arsenal, Aston Villa'nın defans oyuncusu Ezri Konsa'yı kadrosuna katma girişimlerini yeniledi. Bu adım, teknik direktör Mikel Arteta'nın yeni sezon başlamadan önce savunma hattını güçlendirme isteğini bir kez daha ortaya koydu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Londra ekibinin son günlerde yeni bir görüşme turu gerçekleştirdiğini ve İngiliz milli defans oyuncusu için yaklaşık 30 milyon sterlin olan ilk teklifini artırmaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Buna rağmen iki taraf arasındaki fark hâlâ oldukça büyük. Aston Villa, defans oyuncusundan vazgeçmek için 60 milyon sterlinlik talebinde ısrar ediyor ve şu an için daha düşük bir bedeli kabul etme niyeti göstermiyor.

28 yaşında olan ve Dünya Kupası'na katılmasının ardından hâlâ tatilde bulunan Konsa, birden fazla savunma mevkiinde oynayabilme yeteneği sayesinde Arteta'nın savunma hattı için en çok tercih ettiği hedef olarak öne çıkıyor.

Arsenal'in savunmaya yönelik bu hamlesi, Newcastle'dan Bruno Guimaraes'in transferini tamamlamasının ardından geldi. İngiltere Premier Lig şampiyonu, tüm dikkatini savunma hattını güçlendirmeye çevirmiş durumda.

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Bununla bağlantılı olarak, çok sayıda kaynak BBC Sport'a Arsenal'in Tottenham ile kaptan Cristian Romero'yu kadrosuna katma ihtimali konusunda da ilk temaslarda bulunduğunu, ancak oyuncunun daha sonra Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığını doğruladı.

Konsa, geçen sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkmış ve takımıyla birlikte Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı.

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