NE OLDU? Mikel Arteta, son transfer döneminde takımına daha fazla orta saha oyuncusu alınması için açık bir çağrıda bulunurken ocak ayındaki transfer döneminde İspanyol menajerin bu isteği dikkate alınacak.

Ancak Topçular'ın rüyalarını süsleyen bir stoper var: Ajax formasını giyen 23 milyon Euro'luk stoper Calvin Bassey...

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de takıma dahil edilmek istendi, fakat o Ajax'ı seçmişti.

Eski defter yeniden açılacak ve şimdi, bir kez daha onu isteyen Arteta'nın takımına katılması muhtemel olabilir.

NE DEDİLER: Bassey'nin ajansı, konuyla ilgili Unique Sports Group'un bir temsilcisi OwnGoalNigeria'ya şunları söyledi:

"Arsenal bizimle iletişime geçti. Aston Villa ve West Ham'dan da ilgi gördük, ancak sonunda Ajax en iyi teklifi verdi.

"Bu sadece para açısından değil, düzenli oynatacaklarının sözünü verdikleri için onları tercih ettik.

"İlerleyen dönemde ne olacağını bilmiyoruz, bekleyelim ve görelim."

BÜYÜK RESİM: Bassey, Rangers'ta iki yıl geçirdi, 50 maçta forma giydi ve 2022 Avrupa Ligi finaline katılmalarına yardımcı oldu.

Ancak şimdi Ajax'ta Şampiyonlar Ligi sahnesinde bulunuyor.

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