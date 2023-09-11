Premier Lig devi Arsenal, transfer etmek istediği oyuncu için sınırlarını zorlamak zorunda...

NE OLDU? Record'a göre, Arsenal'in Diomande için 35 milyon Euro (30 milyon £) değerinde bir teklif sunduğu bildirildi.

Ancak bu teklif, defans oyuncusuna yaklaşık 80 milyon Euro (69 milyon £) değer biçen Sporting tarafından reddedildi.

Miktarın çok yüksek olmasına rağmen Mikel Arteta'nın ekibi, Ocak ayındaki bir sonraki transfer döneminde oyuncu için bir kez daha hamle yapmayı değerlendirecek.

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BÜYÜK RESİM: Arsenal bu sezon Ajax'tan Jurrien Timber'ı kadrosuna kattı, fakat Hollandalı savunma oyuncusu 2023/24 sezonunun ilk maç haftasında çapraz bağ sakatlığı yaşadı.

Timber'ın neredeyse tüm sezon boyunca sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, Topçular arka hattını güçlendirecek yeni bir merkez savunma oyuncusu arıyor.

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SIRADA NE VAR? Milli aradan sonra Arsenal, 17 Eylül'de Premier Lig'de Everton ile karşılaşacak.