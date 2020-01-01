Arsenal, 55 personelin görevine son verecek

Premier Lig ekibi Arsenal, salgının vermiş olduğu ekonomik zarardan ötürü 55 kulüp çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

, salgın nedeniyle 55 çalışanını işten çıkarıyor.

Premier Lig ekibi, beklenenden daha uzun süren finansal kayıplardan dolayı 55 personelin işine son verileceğini duyururken, yaptığı açıklamada bu kararın kulüp için kolay olmadığını ve bu noktaya gelmeden önce her yolu denediklerini açıkladı.

Arsenal'da daha önce teknik direktör Mikel Arteta ile futbolcular, %12.5'lik bir ücret indirimini kabul etmiş, yönetim kurulu üyeleri de 12 aylık bir dönem boyunca maaşlarında kesintiye gideceklerini belirtmişti.

