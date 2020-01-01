Arsenal, 3 Ekim'de stadyuma seyirci almayı planlıyor

Arsenal yönetimi, taraftarlara gönderilen mektupta stadyumun kapılarının ekim ayında açılabileceğinin müjdesini verdi.

, Emiraes Stadyumu'nun kapılarını ekim ayında taraftarlarına açmayı planlıyor.

Pandemi taraftarlar seyirciler, mart ayından beri stadyumlara giriş yapamıyor ve maçlar seyircisiz oynanıyordu.

Arsenal yönetiminden taraftarlara gönderilen mektupta yer alan ifadelere göre yeni sezonda seyircili maçlar oynanabilir:

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"Sınırlı kapasitelerde olacak şekilde taraftarların stadyuma yeniden alınması konusunda Premier Lig yönetimi ve İngiltere Hükümeti ile görüşmelerimiz devam ediyor."

"19 Eylül Cumartesi günü 'a karşı oynayacağımız iç saha maçımızın seyircisiz olmasından dolayı çok üzgünüz; ancak mevcut hükümet yönergelerine göre taraftarları 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan Sheffield United maçı için Emirates Stadyumu'na davet edebilmeyi umuyoruz."

"Düşük kapasiteli olmak koşuluyla taraftarların stadyuma dönüşü ile ilgili tüm bilgileri 2 Eylül Çarşamba gününe kadar paylaşacağız."